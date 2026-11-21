Двукратному чемпиону мира по санному спорту Павличенко отказали в нейтральном статусе

Международная федерация санного спорта (FIL) отказала двукратному чемпиону мира Семену Павличенко в предоставлении нейтрального статуса.

«В получении статуса отказано лидеру сборной, чемпиону мира и Европы Семену Павличенко и главному тренеру сборной России Сергею Чудинову», — сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Ранее стало известно, что десять российских спортсменов, выступающих в одноместных санях, четыре тренера и два медицинских специалиста прошли проверку FIL и получили приглашения на международные соревнования в нейтральном статусе.

35-летний Павличенко — двукратный чемпион мира. В 2015 году он завоевал золото в личных соревнованиях, а в 2019-м победил в эстафете. Также на его счету две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира, шесть титулов чемпиона Европы и 22 победы на этапах Кубка мира.

Чудинов занимает пост главного тренера сборной России по санному спорту с мая 2019 года.