Зазулин: «Джикия — это проблема для «Спартака»
Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о защитнике «Спартака» Георгии Джикии.
«Не хочу обсуждать Джикию, но он не в тонусе. Сейчас он слабее того же Бабича. Для любого тренера, который будет в «Спартаке», Джикия будет проблемой», — приводит слова Зазулина Legalbet.
В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 11 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года.
Источник: Legalbet
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