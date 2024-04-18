Зазулин: «Джикия — это проблема для «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о защитнике «Спартака» Георгии Джикии.

«Не хочу обсуждать Джикию, но он не в тонусе. Сейчас он слабее того же Бабича. Для любого тренера, который будет в «Спартаке», Джикия будет проблемой», — приводит слова Зазулина Legalbet.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 11 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года.