КДК РФС дисквалифицировал тренера «Пари НН» Пантича на два матча за оскорбление судьи

КДК РФС дисквалифицировал тренера вратарей «Пари НН» Джордже Пантича на два матча за оскорбление судьи в матче 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

«Шесть желтых карточек и одно официальное лицо клубов получило удаление. Мы рассмотрели дело Пантича, он признал свою неправоту. Действительно, он оскорблял резервного судью. Пантич извинился перед судьей. Принято решение дисквалифицировать на два матча премьер-лиги и оштрафовать на 250 тысяч рублей», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.

Сербский специалист был удален в компенсированное ко второму тайму времени за оскорбление судьи.

«Пари НН» с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (23 балла) располагается на 14-й строчке.