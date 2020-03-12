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Крыховяк заплатит 50 тысяч за пропуск флеш-интервью, Сухина оштрафован на 20 тысяч

14:50
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал журналистам о санкциях по итогам матчей 21-го тура «Локомотив» — «Ахмат» (1:0).

— Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные слова в адрес игрока «Ахмата». Клуб оштрафован на 80 тысяч рублей и предупрежден о более строгом наказании. Начальник команды хозяев Станислав Сухина покидал пределы технической зоны, за что заплатит 20 тысяч рублей. Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк не стал ждать флеш-интервью в перерыве матча, за что штрафован на 50 тысяч рублей. (Евгений Белоусов)

Локомотив — Ахмат

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