Крыховяк заплатит 50 тысяч за пропуск флеш-интервью, Сухина оштрафован на 20 тысяч

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал журналистам о санкциях по итогам матчей 21-го тура «Локомотив» — «Ахмат» (1:0).

— Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные слова в адрес игрока «Ахмата». Клуб оштрафован на 80 тысяч рублей и предупрежден о более строгом наказании. Начальник команды хозяев Станислав Сухина покидал пределы технической зоны, за что заплатит 20 тысяч рублей. Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк не стал ждать флеш-интервью в перерыве матча, за что штрафован на 50 тысяч рублей. (Евгений Белоусов)