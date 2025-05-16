КДК оштрафовал Станковича на 250 тысяч рублей за оскорбительное поведение в дерби с «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрел эпизод с оскорбительным жестом главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2) и принял решение наказать специалиста штрафом в размере 250 тысяч рублей.

— Деян принял участие в заседание в формате видеоконференции. Он извинился за то, что не смог приехать в Дом футбола. Плотный график, вчера игра, сегодня тренировочный процесс. Как он сказал: «При всем уважении, но нет физической возможности принять участие».

Мы рассмотрели все аспекты данного дисциплинарного нарушения, запросили дополнительные рапорты у судейской бригады. Все судьи и ВАР их предоставили, в которых было сказано, что они не видели данный жест. Делегат также не видел жест. В протоколе матча данный жест не был указан. По этой причине Станкович не был удален с поля — ни один из судей не видел этот жест.

Исследовали видео с разных источников. Мы четко определили к кому был обращен данный жест. Во время заседания Станкович не признал, что этот жест носит оскорбительный характер. Его попросили объяснить, он ответил, что этот жест обозначает «шелест купюр». Он объяснил свой жест, как символ раздачи желтых карточек.

Станкович заявил, что его жест был направлен арбитру. Но судьи не видели данный эпизод. Мы посчитали, что жест был направлен в адрес технической зоны команды «Динамо».

Станкович вел себя очень корректно на заседании. Извинился за то, что отнял время комитета. В соответствии с дисциплинарным кодексом за оскорбление официального лица и отсутствие удаления во время игры — оштрафовать Деяна Станковича на 250 тысяч рублей.

На 82-й минуте матча между «Спартаком» и «Динамо» Станкович эмоционально отреагировал на то, что в пользу его команды не поставили пенальти за возможную игру защитника бело-голубых Хуана Касереса рукой в своей штрафной. Тренер показал жест, намекая на предвзятость арбитров.