Туфан Садыгов: «Личной встречи с Дюковым у меня не было. Мы в контакте с РПЛ»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о своей встрече с президентом РФС Александром Дюковым.

«Личной встречи с Дюковым у меня не было. Что касается лицензирования, то наша уверенность связана с тем, что у клуба есть спонсор, который выполняет свои обязательства. И они будут выполнены. Мы находимся в контакте с РПЛ. Была встреча с Александром Алаевым. Но личной встречи с Александром Дюковым не было», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее стало известно, что подмосковный клуб не прошел лицензирование для выступления в следующем сезоне РПЛ.