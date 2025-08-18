КДК не будет рассматривать оскорбительный жест Талалаева в матче против «Локомотива»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам матча 5-го тура РПЛ «Балтика» — «Локомотив» (1:1).

Ранее в Сети появилось видео с оскорбительный жестом главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«В рапорте и протоколе делегата ничего не написано по этому поводу. От «Локомотива», если считают, что данный жест Талалаева был в их адрес, писем никаких не поступало. Нет оснований для рассмотрения этого эпизода, Единственное, что мы рассмотрим по матчу «Балтика» — «Локомотив», опоздание главного тренера хозяев Андрея Талалаева на послематчевое интервью», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Локомотив» после 5-го тура занимает первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Балтика» занимает пятое место, набрав 9 очков.