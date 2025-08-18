Футбол
18 августа, 10:55

КДК не будет рассматривать оскорбительный жест Талалаева в матче против «Локомотива»

Константин Белов
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам матча 5-го тура РПЛ «Балтика» — «Локомотив» (1:1).

Ранее в Сети появилось видео с оскорбительный жестом главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«В рапорте и протоколе делегата ничего не написано по этому поводу. От «Локомотива», если считают, что данный жест Талалаева был в их адрес, писем никаких не поступало. Нет оснований для рассмотрения этого эпизода, Единственное, что мы рассмотрим по матчу «Балтика» — «Локомотив», опоздание главного тренера хозяев Андрея Талалаева на послематчевое интервью», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Локомотив» после 5-го тура занимает первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Балтика» занимает пятое место, набрав 9 очков.

Андрей Талалаев
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
  • Радон

    Ничего против Балтики не имею, но Талалаев ведет себя как натуральный быдлан) Взрослый человек, изображающий из себя прыщавого подростка) Это не в первый раз, а неоднократно повторяется по отношению к соперникам, судьям, зрителям и журналистам. Интересно, за что ему такое всепрощение, за какие такие это заслуги? В тоже время, за менее омерзительные проступки других, дают и штрафы, и дисквы?

    18.08.2025

  • hattabych

    Ругался матом на телекомментаторов, оскорблял тренерский штаб Локомотива, комментарии негативные в адрес судей и игроков Локомотива давал. И выйдет сухим из воды?

    18.08.2025

  • rac135

    А за мат в прямом эфире его простят?) Видимо мат на ТВ матч это норма) PS В первом тайме комментатор игры на телеканале «Матч Премьер» Александр Неценко назвал матч «равным». Это услышал на скамейке главный тренер калининградцев Андрей Талалаев. Недовольный Талалаев подошел к комментатору на бровке и через него пытался докричаться до Неценко: «Равная игра, ***? Спроси у него! Скажи, я спрашиваю, ***!». Матерная реплика Талалаева попала в эфир.

    18.08.2025

  • *ТочныйСчетМатчей*

    18.08.2025

