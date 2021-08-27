Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц прокомментировал гол полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче шестого тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:1).

«У КДК нет основания разбирать данный эпизод, это не наша юрисдикция. Там не было дисциплинарного нарушения», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Матч «Ахмат» — «Арсенал» (2:1) состоялся вчера, 26 августа. Первый забитый мяч грозненцев стал скандальным: Радакович выбивал мяч в аут, чтобы партнеру оказали помощь, но Бериша не дал мячу уйти и продолжил атаку, которая завершилась голом. После этого между игроками произошла стычка.