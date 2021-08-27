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КДК не будет изучать эпизод с голом в матче «Ахмат» — «Арсенал» из-за отсутствия нарушения правил

11:51
Бернард Бериша. Фото ФК «Ахмат»
Бернард Бериша. Фото ФК «Ахмат»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц прокомментировал гол полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче шестого тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:1).

«У КДК нет основания разбирать данный эпизод, это не наша юрисдикция. Там не было дисциплинарного нарушения», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Матч «Ахмат» — «Арсенал» (2:1) состоялся вчера, 26 августа. Первый забитый мяч грозненцев стал скандальным: Радакович выбивал мяч в аут, чтобы партнеру оказали помощь, но Бериша не дал мячу уйти и продолжил атаку, которая завершилась голом. После этого между игроками произошла стычка.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12235457

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Сергей Разин все материалы автора

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