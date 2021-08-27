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«Спартак» отправил предложение «Порту» по Манафе

12:21
Вилсон Манафа. Фото Reuters
Вилсон Манафа. Фото Reuters
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Мануэль Бланко Фернандес, агент защитника «Порту» Вилсона Манафы, рассказал «СЭ» о предложении «Спартака» по игроку.

«Спартак» отправил предложение «Порту», но оно мало для того, чтобы заинтересовать их», — сказал Бланко Фернандес «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» контактировал с «Порту» по поводу португальца Манафа.

В минувшем сезоне Манафа провел 48 матчей за «Порту» и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с португальской командой действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.

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Данил Алешин все материалы автора

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