«Спартак» отправил предложение «Порту» по Манафе

Мануэль Бланко Фернандес, агент защитника «Порту» Вилсона Манафы, рассказал «СЭ» о предложении «Спартака» по игроку.

«Спартак» отправил предложение «Порту», но оно мало для того, чтобы заинтересовать их», — сказал Бланко Фернандес «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» контактировал с «Порту» по поводу португальца Манафа.

В минувшем сезоне Манафа провел 48 матчей за «Порту» и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с португальской командой действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.