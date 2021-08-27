«Спартак» отправил предложение «Порту» по Манафе
12:21
Мануэль Бланко Фернандес, агент защитника «Порту» Вилсона Манафы, рассказал «СЭ» о предложении «Спартака» по игроку.
«Спартак» отправил предложение «Порту», но оно мало для того, чтобы заинтересовать их», — сказал Бланко Фернандес «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» контактировал с «Порту» по поводу португальца Манафа.
В минувшем сезоне Манафа провел 48 матчей за «Порту» и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с португальской командой действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.
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