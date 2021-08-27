Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент с Бернадом Беришей в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

«Во-первых, что сделал Бериша? Он совершил какое-то преступление? Нет. Бериша подошел к тренеру тульского «Арсенала», все объяснил. У нас нет оснований не доверять нашему футболисту, если он говорит, что не видел и не был в курсе происходящего. Почему мы стараемся обвинить футболиста и клуб в этой ситуации? Правила формируем не мы. В последнее время принято, что судья останавливает. Сейчас можно говорить все, что угодно, но если бы мяч выбили сильнее в аут, не было этой некрасивой ситуации.

У нас с тульским «Арсеналом» хорошие отношения, ничто не предвещало беды. Но что теперь делать, посыпать голову пеплом? Сейчас только и читаешь, что совершил Бериша. Не так, может, воспринял ситуацию, но у нас нет оснований не доверять нашему игроку, который сказал, что не видел", — сказал Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч «Ахмат» — «Арсенал» (2:1) состоялся вчера, 26 августа. Первый забитый мяч грозненцев стал скандальным: Радакович выбивал мяч в аут, чтобы партнеру оказали помощь, но Бериша не дал мячу уйти и продолжил атаку, которая завершилась голом. После этого между игроками произошла стычка.