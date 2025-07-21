КДК накажет «Спартак» за поведение тренерского штаба на матче против махачкалинского «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 1-го тура РПЛ.

«В матче «Динамо» — «Балтика» рассмотрим поздний выход команды хозяев из раздевалки перед началом матча на две минуты, и у гостей задержка выхода на поле перед вторым таймом на две минуты. У «Локомотива» задержка выхода на поле перед началом матче на три минуты во встрече против «Сочи».

Болельщики «Спартака» на трибуне кричали оскорбительные выражения в адрес арбитра в матче против «Динамо» Махачкала, а также выход за пределы технической зоны тренерского штаба «Спартака», а именно главного тренер Деяна Станковича, аналитика Винченцо Сассо и тренер по вратарям Пьерлуиджи Бривио. Во встрече «Ахмат» — «Рубин» главный тренер гостей Рашид Рахимов неоднократно выходил на пределы техзоны и рассмотрим неподобающее поведение казанцев, семь предупреждений», — сказал Григорьянц «СЭ».

Григорьянц также рассказал о повестке заседания по итогам 15-го тура Молодежной футбольной лиги.

«По материал СМИ рассмотрим матч молодежной футбольной лиги «Спартак» — ЦСКА, а именно оскорбительное поведение футболистов «Спартака», — добавил Григорьянц.

В понедельник, 21 июня состоится заключительный матч 1-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА.