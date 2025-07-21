Орлов о Глушенкове в матче с «Ростовом»: «Пока не очень»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче 1-го тура РПЛс «Ростовом» (2:1).

— Конечно, потенциал у «Зенита» большой. Но над отдельными вещами нужно еще работать. Я, опять же, про выход из обороны в атаку. Есть и проблемы с психологией. Латышонок сегодня не выглядел уверенным. Мандраж... Он ведь в контрольных играх нервничал. Что-то не то с ним происходит.

Слишком много предсказуемых пасов со стороны хозяев. «Ростов» читал замыслы питерцев в первом тайме, мало что позволил подопечным Семака.

Глушенков? Пока не очень... Наверное, надо обрести кондиции. Да, получил 10-й номер. Но не точен в пасах. Максим обладает мощным ударом, а вот по поводу его диспетчерских действий в этой встрече возникают вопросы. Хотя, конечно, рано делать глобальные выводы. Возможно, недотренирован. Посмотрим на него на дистанции.

Во втором туре «Зенит» ждет выезд в Казань. А «Рубин» при Рахимове играет так же жестко и неуступчиво, как «Ростов».

Лучший в составе сине-бело-голубых? Соглашусь с экспертами. Мостовой. Забил победный гол, пусть и с пенальти. Но важнее даже другое. Убыстрил атаку хозяев! Появилось нужное движение. А это самое важное в матчах против таких соперников. Поэтому его я и выделю.