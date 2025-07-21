Орлов об игре Соболева против «Ростова»: «Был полезен»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» одержал полевую победу над «Ростовом» в 1-м туре РПЛ за счет удачных замен.

— А после перерыва сработали тренерские замены. Вышедшие на поле футболисты игру усилили. Оказались хладнокровнее. При этом мне понравилась и игра Кассьерры. Видно, что физически готов. Гол забил такой трудовой. Молодец.

Но и Соболев хорошо вошел в этот матч. Выиграл несколько верховых единоборств, продолжал атаки. Поучаствовал в важнейших эпизодах. Так что надо признать: Александр был весьма полезен.

Замена Эраковича напрашивалась. Он, увы, действовал не слишком надежно. Дркушич же принес больше пользы. Пожалуй, словенец играет довольно просто, зато эффективно. Для защитника — самое то.

Жерсон показал свой уровень. Умные передачи! Вспомните его пас на 40 метров направо — точно в ноги Луису Энрике. Добротное приобретение.

В итоге «Зенит» переломил ход встречи, включился, забил два мяча. Хотя в концовке «Ростов» мог и спастись. Еще раз хочется похвалить дончан. Неслучайно они доходили до финала Кубка.