КДК на один матч дисквалифицировал футболиста «молодежки» ЦСКА Бондаренко за кричалку про «Спартак»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал игрока молодежной команды ЦСКА Алексея Бондаренко на один матч Молодежной футбольной лиги (МФЛ) за скандирование кричалки про «Спартак».

После матча 29-го тура МФЛ против «Спартака» (3:2) Бондаренко подошел к трибуне армейцев, произнося оскорбительную кричалку про красно-белых.

«Вы знаете, что игрок ЦСКА начал произносить текст одной из известных кричалок, что могло быть провокацией для болельщиков гостей. Бондаренко принял участие в заседании, мы установили все обстоятельства. Принял во внимание, что он у нас не первый раз на заседании. Наказание следующее: дисквалифицировать футболиста Бондаренко на один матч МФЛ и оштрафовать его на 10 тысяч рублей, а футбольный клуб ЦСКА — на 50 тыс. рублей», — приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.