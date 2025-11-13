Тарасов об увольнении Станковича: «Команда одержала четыре победы в пяти матчах, Деяна убирают. Странный момент»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился с «СЭ» мнением об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Мне нравилось, что ему точно не была безразлична каждая игра. Его эмоции говорили о том, что человек не любит проигрывать. Но мы не знаем, какие у него были взаимоотношения с игроками и руководством, как Деян строил тренировочный процесс. Может, там были какие-то разногласия. Много факторов и причин, по которым его убрали. У него до этого был старт, где они много проигрывали и по факту там напрашивалось увольнение, но оставили. А сейчас, когда команда одержала 4 победы в 5 матчах, Станковича убирают. Странный момент. Значит заранее все обсудили, договорились и приняли такое решение», — сказал Тарасов «СЭ».

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.

Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестом месте с 25 очками.