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Казарцев отреагировал на заявление Кашшаи об ошибке арбитра в матче «Спартак» — «Сочи»

10 августа 2020, 22:00
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Арбитр Василий Казарцев, который обслуживал матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), отреагировал на заявление главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи по работе судьи.

Ранее Кашшаи в интервью «СЭ» признал, что главный судья Василий Казарцев ошибочно назначил второй 11-метровый в ворота «Спартака».

— Никаких конфликтов не было, не будет и быть не может. Я принимаю решение своего начальника Виктора Кашшаи. Я сказал свое видение. Я понимаю действия видеопомощника. На видео я потом увидел те же элементы, что и находясь поле. Но интенсивность движения Жиго была не такая высокая, как мне показалось на той позиции, где я находился. С точки зрения моего общего восприятия — основания есть как для пенальти, так и для продолжения игры. Могу согласиться, что больше оснований для продолжения игры, чем для пенальти. Но это точно не явная и очевидная ошибка. Алексей (Еськов — Прим. «СЭ») не имел оснований отправлять меня к монитору по протоколу. Потому что это не явная и очевидная ошибка, — сказал Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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