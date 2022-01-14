Казанский: «Фарке работой в «Норвиче» показал уровень. А Ваноли пока для всех загадка»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» высказал мнение о зарубежных тренерах, работающих в РПЛ.

— Нужны нашему футболу такие тренеры, как Гисдоль, Фарке, Ваноли?

— Их нельзя сравнивать. Фарке работой в «Норвиче» показал уровень. Выиграть дважды чемпионшип — серьезное достижение. Насколько успешен Гисдоль — вопрос риторический. А Ваноли-тренер пока вообще для всех загадка. Пригласив итальянца, который никогда не работал главным, «Спартак» идет на неоправданный риск.

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