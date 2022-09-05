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5 сентября, 12:38

Кавазашвили считает мандраж главной причиной поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура чемпионата России.

«Главная причина такой игры — это психологический фактор. До этого «Спартак» играл в свою игру в атаке. Переходя на чужую половину, они атаковали — это было самым главным преимуществом «красно-белых». Сейчас из-за психологического фактора была неуверенность в индивидуальных действиях футболистов и плохая управляемость коллективом. Не было налаженной игры, они боялись и не знали, куда мяч девать, в психологическом плане были напуганы», — цитирует Metaratings.ru Кавазашвили.

Бывший игрок назвал «Зенит» сильнейшей командой страны.

«Зенит» провёл один из лучших матчей против «Спартака», но это не трагедия, это будет уроком. С таким мандражом против сильной команды мы далеко не уедем. Питерцы сейчас сильнейшая команда в России, они ещё долго будут чемпионами с такой организацией. «Зенит» случайно пропустил гол, но сделал больше, чем «Спартак» мог сделать. Вчера мы видели игру в лучшем стиле клубов АПЛ", — добавил он.

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова».

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-nazval-glavnuyu-prichinu-porazheniya-spartaka-v-matche-s-zenitom-1353286/
Анзор Кавазашвили
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Спартак

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
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ЦСКА

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