Директор «Локо» по медицине: «В конце недели Фассон вернется в Москву. Но мы планируем отравить его в Берлин обратно»
Директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении защитника Лукаса Фассона.
— Восстановление Фассона проходит отлично. Он вернется к нам из Германии в течение нескольких следующих дней. Я разговаривал с ним позавчера. Я постоянно на связи с людьми, которые работают с Фассоном. Я верю, что после того как Лукас полностью восстановиться, он вернется сильне в ментальном и физическом плане. Он получает поддержку от «Локомотива» на все 100 процентов. От медицинского штаба, от спортивного директора — полная поддержка. Мы внимательно следим за тем, чтобы он получал все необходимое. Операция прошла успешно, восстановление тоже. В конце недели он вернется в Москву к нам, побудет немного с нами. Но спортивный и медицинский блок планирует отправить его обратно в Берлин. Это обеспечит ему полностью индивидуальный подход в восстановлении.
— И сколько Фассон проведет времени в Берлине?
— Время? Я предпочитаю наблюдать за тем, как проходит процесс восстановления. Это самое важное для него сейчас. Он проведет некоторое время с нами, чтобы перезагрузиться эмоционально, встретиться с игроками, почувствовать поддержку «Локомотива». Ситуация Фассона очень похожа на ту, что была у Магкеева. Стас получал те же меры, что сейчас получает Лукас. И вы видите, что он вернулся сильнее.
Фассон этим летом перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе». Защитник получил травму в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Сообщалось, что 21-летний бразилец повредил связки левого коленного сустава и может пропустить от 7 до 9 месяцев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1