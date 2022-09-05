Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 12:35

Директор «Локо» по медицине: «В конце недели Фассон вернется в Москву. Но мы планируем отравить его в Берлин обратно»

Директор по медицине «Локомотива» рассказал о восстановлении защитника Фассона
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении защитника Лукаса Фассона.

— Восстановление Фассона проходит отлично. Он вернется к нам из Германии в течение нескольких следующих дней. Я разговаривал с ним позавчера. Я постоянно на связи с людьми, которые работают с Фассоном. Я верю, что после того как Лукас полностью восстановиться, он вернется сильне в ментальном и физическом плане. Он получает поддержку от «Локомотива» на все 100 процентов. От медицинского штаба, от спортивного директора — полная поддержка. Мы внимательно следим за тем, чтобы он получал все необходимое. Операция прошла успешно, восстановление тоже. В конце недели он вернется в Москву к нам, побудет немного с нами. Но спортивный и медицинский блок планирует отправить его обратно в Берлин. Это обеспечит ему полностью индивидуальный подход в восстановлении.

— И сколько Фассон проведет времени в Берлине?

— Время? Я предпочитаю наблюдать за тем, как проходит процесс восстановления. Это самое важное для него сейчас. Он проведет некоторое время с нами, чтобы перезагрузиться эмоционально, встретиться с игроками, почувствовать поддержку «Локомотива». Ситуация Фассона очень похожа на ту, что была у Магкеева. Стас получал те же меры, что сейчас получает Лукас. И вы видите, что он вернулся сильнее.

Фассон этим летом перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе». Защитник получил травму в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Сообщалось, что 21-летний бразилец повредил связки левого коленного сустава и может пропустить от 7 до 9 месяцев.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юран о матче «Спартак» — «Зенит»: «Мячи каким-то чудом не залетали в ворота Максименко»

Кавазашвили считает мандраж главной причиной поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости