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Судейство

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Кавазашвили: «Я очень огорчен судейством. И это только начало чемпионата!»

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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Судьи еще не готовы, знания и умения судить должны быть в голове. Я никому не буду присваивать отрицательные кляксы и выделять поименно. На содержание футбольной команды уходит столько денег, сколько можно год кормить целый город. Судьи должны понимать это и знать, что их ошибки сказываются на самочувствии людей. Они должны быть кристально чистыми. В голове должно быть только: как правильно судить и не ошибаться. Каждая ошибка убивает людей в переносном смысле, но наши арбитры не очень об этом думают. А ведь им еще в помощь дали мониторы, все для них делают. Некоторые и это игнорируют. Честно, я очень огорчен. А ведь это только начало сезона, что будет дальше — не знаю», — сказал Кавазашвили Legalbet.

В 3-м туре РПЛ в матче между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1) главный судья Ян Бобровский показал две красные карточки хозяевам, а также назначил пенальти в их ворота. После игры арбитр и его помощник Рафаэль Шафеев были отстранены от работы.

Источник: Legalbet
Анзор Кавазашвили
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нижний Новгород
Ян Бобровский
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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 - : -
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