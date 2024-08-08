Кавазашвили: «Я очень огорчен судейством. И это только начало чемпионата!»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Судьи еще не готовы, знания и умения судить должны быть в голове. Я никому не буду присваивать отрицательные кляксы и выделять поименно. На содержание футбольной команды уходит столько денег, сколько можно год кормить целый город. Судьи должны понимать это и знать, что их ошибки сказываются на самочувствии людей. Они должны быть кристально чистыми. В голове должно быть только: как правильно судить и не ошибаться. Каждая ошибка убивает людей в переносном смысле, но наши арбитры не очень об этом думают. А ведь им еще в помощь дали мониторы, все для них делают. Некоторые и это игнорируют. Честно, я очень огорчен. А ведь это только начало сезона, что будет дальше — не знаю», — сказал Кавазашвили Legalbet.

В 3-м туре РПЛ в матче между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1) главный судья Ян Бобровский показал две красные карточки хозяевам, а также назначил пенальти в их ворота. После игры арбитр и его помощник Рафаэль Шафеев были отстранены от работы.