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Сегодня, 10:23

В «Химках» заявили, что у Садыгова нет привилегий в команде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов рассказал о положении форварда Ильи Садыгова в команде.

Садыгов является сыном главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

«Илья точно такой же футболист, как и все остальные. Он молодой футболист, который пашет на тренировках, работает и пытается пробиться в основной состав. Никакого привилегированного положения у него нет», — цитирует Мамедова Legalbet.

Садыгов выступает за «Химки» с 2021 года. 23-летний нападающий провел 59 матчей за команду, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Илья Садыгов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
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 3
П
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Зенит

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Бителло

Динамо

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Локомотив

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Евгений Марков

Факел

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