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Ориньо: «Могут ли «Химки» выиграть и чемпионат, и Кубок России? Возможно все»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Химок» Ориньо считает, что его команде по силам выиграть РПЛ и FONBET Кубок России.

«Могут ли «Химки» выиграть и чемпионат, и Кубок России? Возможно, конечно, все — для этого нужно очень усердно работать. Мы уже доказали, что способны побеждать. Сделали шаг вперед, дальше, чтобы выигрывать, нужно хорошенько поработать, будем стараться», — приводит «РБ Спорт» слова Ориньо.

«Химки» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 4 очками в 3 матчах.

В матче 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России подмосковная команда победила «Оренбург» (1:0).

Источник: РБ Спорт
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2
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
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 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
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 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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