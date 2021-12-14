Самедов не считает, что футболисты могут повлиять на решение руководства «Спартака» о будущем Витории

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение руководства «Спартака» уволить главного тренера команды Руя Виторию.

«Не ожидал этого, но они так решили. В чемпионате не очень хорошо, но вроде в Лиге Европы вышли из группы, поэтому сложно комментировать. Вчера от «Сочи» не заслуживали поражения, но, видимо, чаша весов склонила к увольнению из-за отсутствия результатов в чемпионате. Понятия не имею, откуда берутся мысли, что игроки могли пойти к руководству и отстоять Виторию. Как это вообще возможно? Игроки должны в футбол играть», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также бывший футболист сборной России высказался о будущем «Спартака» после ухода Руя Витории с поста главного тренера московского клуба.

«Не хочу давать оценку работы Витории, он был тренером в непростой ситуации, атмосфере. Очень сложно сказать. После его ухода может измениться ситуация в «Спартаке» к лучшему, а может и к худшему. Понятия не имею, что будет дальше», — добавил Самедов.

Информацию о решении руководства «Спартака» об отставке Руя Витории с поста главного тренера команды сообщил «СЭ».

Руй Витория возглавил «Спартак» 21 мая 2021 года. Контракт португальца с московским клубом был рассчитан до лета 2023 года.

«Спартак» под руководством Витории стал победителем предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» и вышел с первого места группы С в стадию 1/8 плей-офф Лиги Европы. В Тинькофф РПЛ «Спартак» на зимний перерыв девятым, набрав в первой части чемпионата 23 очка.