Кавазашвили: «2021 запомнился удивительным восхождением «Динамо» и «Сочи», я этого не ожидал»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, чем ему запомнился 2021 год в российском футболе.

«Этот год запомнился удивительным восхождением московского «Динамо» и «Сочи» в лидирующую группу. Я этого никак не мог ожидать в начале сезона. Это все принесло мне положительные эмоции.

Добавлю еще двустороннее выступление «Спартака» в чемпионате России и Лиге Европы. Очень удивило, как они удачно заняли первое место в группе Лиги Европы, обыграв английские и итальянские гранды. Зато они плачевно завершили первую половину сезона РПЛ, заняв неприлично низкую позицию для себя", — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

«Динамо» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ (36 очков), а «Сочи» находится на третьем месте (31).