Даниил Хлусевич: «Арсенал» должен бороться как минимум за место в восьмерке сильнейших»

Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич, который перешел в «Спартак», оценил турнирное положение туляков в Тинькофф РПЛ.

«Думаю, что в нашей команде нет футболистов, которые были бы довольны положением дел в турнирной таблице, — цитирует Хлусевича официальный сайт «Арсенала». — У «Арсенала» сильный и опытный состав, который должен бороться как минимум за место в восьмерке сильнейших.

В первой части у нас сменился тренерский штаб, пришел Миодраг Божович. Его приход совпал с большим количеством травм, из-за этого Божовичу не сразу удалось стабилизировать состав и наладить игру.

В последних матчах года против «Локомотива» и «Химок» мы уже начали показать тот футбол, который от нас хочет видеть тренер. Сейчас команда проведет сборы, заложит нужный функциональный фундамент, ребята залечат старые травмы, и весной Тула сможет не только решить вопрос по сохранению места в РПЛ, но и будет бороться за места в верхней части таблицы» .

«Арсенал» занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 19 очков в 18 матчах.