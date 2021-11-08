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Умяров — о матче «Спартака» и «Локомотива»: «Обидно, что не дожали, были возможности»

14:21
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о своем голе в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотивом» (1:1).

«Не сразу понял, что мяч в ворота попал? Да не, вроде сразу побежал, — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака». — Обидно, что не дожали, были возможности. Остался чуть осадочек после матча. Какие чувства испытал? Даже тяжело ответить на этот вопрос. Эмоций очень много как во время гола, так и после. Еще, наверное, не переварил до конца. Большое спасибо всем родным, болельщикам, команде. Эмоций очень много. По-настоящему счастлив сейчас».

После 14 туров РПЛ «Спартак» набрал 19 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. «Локомотив» с 25 баллами идет на четвертой позиции.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-11-07-pervyy_gol_umyarova_za_spartak_prines_nichyu_v_menshinstve_v_derbi_s_loko/

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