Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о своем голе в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотивом» (1:1).

«Не сразу понял, что мяч в ворота попал? Да не, вроде сразу побежал, — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака». — Обидно, что не дожали, были возможности. Остался чуть осадочек после матча. Какие чувства испытал? Даже тяжело ответить на этот вопрос. Эмоций очень много как во время гола, так и после. Еще, наверное, не переварил до конца. Большое спасибо всем родным, болельщикам, команде. Эмоций очень много. По-настоящему счастлив сейчас».

После 14 туров РПЛ «Спартак» набрал 19 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. «Локомотив» с 25 баллами идет на четвертой позиции.