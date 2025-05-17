Карвальо и Вагнер Лав посетят дерби «Локомотив» — ЦСКА

Бывшие футболисты ЦСКА Даниэл Карвальо и Вагнер Лав сообщили, что приедут поддержать армейцев в матче 29-го тура РПЛ против «Локомотива».

— Буду следить за командой. Если будет слишком холодно, поеду один. Если температура позволит, возьму семью. Будем хвалить, критиковать. Мы там будем, — сказал Карвальо журналистам на пресс-конференции в Москве.

— Очень часто были на этом стадионе. Сетка тряслась от наших голов довольно часто. Уверен, наши игроки в понедельник сделают то же самое. Я тоже подтвердил поход на стадион в этот день, — добавил Вагнер Лав.

Карвальо и Вагнер Лав приехали в Москву для участия в FONBET Первом Еврокубке, посвященном 20-летию триумфа ЦСКА в Кубке УЕФА.

Матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА состоится 19 мая, в понедельник, в 20.30 по московскому времени.