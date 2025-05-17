Дрогба передал привет Тимощуку

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба передал привет тренеру «Зенита» Анатолию Тимощуку.

— Мне было важно выиграть этот финал, я был очень счастлив. Но через некоторое время я проиграл в финале Кубка Африканских наций. Это была тяжелая игра, Анатолий Тимощук был жестоким со мной. Он меня провоцировал, смеялся надо мной. Но это футбол, такое бывает во время матчей — это нормально. Хочу передать привет Анатолию Тимощуку!

Решающий пенальти? Не чувствовал давления. Скорее, чувствовал давление из-за того, я промахнулся с пенальти в сборной. Самое сложное было дойти от центра поля до точки пенальти. Все игроки, которые были до меня, били в правый угол. Я следил на движениями Нойера. Сделал движение вправо, увидел прыжок Нойера и пробил влево. Был очень счастлив принести трофей для «Челси», — сказал Дрогба на пресс-конференции в Москве.

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