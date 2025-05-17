Рожерио: «Хотел бы предупредить, что молния не бьет два раза в одно и то же место»

Экс-полузащитник «Спортинга» Фиделис Рожерио поделился мыслями о предстоящем матче в FONBET Первом Еврокубке.

— Вне зависимости от того, что произошло на стадионе в тот вечер, мы, конечно, были преисполнены уверенностью, что выиграем этот Кубок, потому что играли дома.

— Какое у вас к этому отношение сейчас?

— Мы играли на родном стадионе. Удалось открыть счет. Ушли с преимуществом, а во втором тайме Вагнер и Карвальо, два артиста, вышли во всеоружии. Один подавал, другой забивал. Они перевернули игру. У нас были шансы сравнять и выйти вперед. Но мы в этот момент пропустили третий, тогда уже поняли, что нам не удастся.

Хотел бы предупредить, что молния не бьет два раза в одно и то же место. Завтра выиграем, — рассказал Рожерио.

Гала-матч, посвященный 20-летию триумфа ЦСКА в Кубке УЕФА, с участием легенд ЦСКА и звезд мирового футбола состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 18 мая. Начнется встреча в 16.30 по московскому времени.