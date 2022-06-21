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Карта болельщика на старте сезона будет обязательна для посещения матчей РПЛ на пяти аренах

Иван Шитик
Корреспондент
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С начала нового сезона РПЛ карта болельщика будет обязательна для посещения матчей РПЛ на пяти аренах, сообщает сайт лиги.

Речь идет о стадионах «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт», где играют «Урал», «Нижний Новгород», «Ростов», «Крылья Советов» и «Сочи», соответственно.

Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона.

Карта болельщика (Fan ID) станет доступна для оформления с 4 июля на портале Госуслуг. Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на портале Госуслуг.

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_28227.html
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11
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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