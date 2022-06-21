Карта болельщика на старте сезона будет обязательна для посещения матчей РПЛ на пяти аренах

С начала нового сезона РПЛ карта болельщика будет обязательна для посещения матчей РПЛ на пяти аренах, сообщает сайт лиги.

Речь идет о стадионах «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт», где играют «Урал», «Нижний Новгород», «Ростов», «Крылья Советов» и «Сочи», соответственно.

Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона.

Карта болельщика (Fan ID) станет доступна для оформления с 4 июля на портале Госуслуг. Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на портале Госуслуг.