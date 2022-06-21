Канчельскис высказался о том, что «Урал» сыграет ноябрьские туры РПЛ дома

Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что «Урал» сыграет ноябрьские туры РПЛ в Екатеринбурге.

«Неужели никто не знает, что в ноябре в Екатеринбурге плохая погода? Хотя некоторые люди вообще не знают, что мяч круглый. Беда. Люди, которые составляют календарь, должны думать о том, какой будет погода и условия. Придется «Уралу» бегать по снегу. Поиграют в хоккей, а не футбол», —сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

21 июня, во вторник, на официальном сайте РПЛ появилось расписание матчей чемпионата России по футболу на сезон-2022/23.

В 16-м туре (4-6 ноября) «Урал» примет дома «Локомотив», а в 17-м (11-13 ноября) в Екатеринбург приедет воронежский «Факел».