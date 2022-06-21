Канчельскис — о календаре РПЛ: «Придется «Уралу» бегать по снегу! Поиграют в хоккей»
Канчельскис высказался о том, что «Урал» сыграет ноябрьские туры РПЛ дома
Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что «Урал» сыграет ноябрьские туры РПЛ в Екатеринбурге.
«Неужели никто не знает, что в ноябре в Екатеринбурге плохая погода? Хотя некоторые люди вообще не знают, что мяч круглый. Беда. Люди, которые составляют календарь, должны думать о том, какой будет погода и условия. Придется «Уралу» бегать по снегу. Поиграют в хоккей, а не футбол», —сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
21 июня, во вторник, на официальном сайте РПЛ появилось расписание матчей чемпионата России по футболу на сезон-2022/23.
В 16-м туре (4-6 ноября) «Урал» примет дома «Локомотив», а в 17-м (11-13 ноября) в Екатеринбург приедет воронежский «Факел».
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0
|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Пари НН
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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Результаты / календарь
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25 тур
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
|- : -
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Локомотив – Пари НН
|- : -
|15.07
|00:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
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