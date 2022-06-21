Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:58

В РПЛ рассказали о ситуации с домашними стадионами «Торпедо» и «Факела»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская премьер-лига разъяснила ситуация со стадионами, на которых в сезоне-2022/23 домашние матчи будет проводить «Торпедо» и «Факел».

«Арена Химки» заявлена «Торпедо» в качестве резервного стадиона. «Лужники» будут недоступны до 10 сентября в связи с проведением ряда концертов и последующей подготовкой газона к футбольным матчам. Поэтому «Торпедо» сыграет первые домашние матчи в Химках.

«Факел» получил лицензию РФС I и принят в РПЛ. Клуб заверяет, что все работы на стадионе будут выполнены в срок. РПЛ и РФС держат ситуацию с «Факелом» на контроле.

Помимо «Торпедо» и «Факела» в РПЛ из ФНЛ перешел «Оренбург». «Факел», как и столичная команда, завоевал право участия в РПЛ напрямую. «Оренбург» пробился в лигу через стыковые матчи.

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_28227.html
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
Зачем Алине бокс? Так нужны деньги? В погоне за популярностью Загитова сходит с ума
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В РПЛ рассказали о сложностях при формировании календаря сезона-2022/23
В «Фенербахче» опровергли информацию о подписание контракта с Дзюбой
В новом сезоне снова пройдут стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ
В РПЛ рассказали, как закрытые аэропорты на юге России повлияли на календарь сезона-2022/23
В РПЛ объяснили предусмотренную паузу в календаре на время чемпионата мира
В РПЛ объяснили, почему затянули с календарем на сезон-2022/23
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карта болельщика на старте сезона будет обязательна для посещения матчей РПЛ на пяти аренах

В РПЛ объяснили, почему затянули с календарем на сезон-2022/23
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости