В РПЛ рассказали о ситуации с домашними стадионами «Торпедо» и «Факела»

Российская премьер-лига разъяснила ситуация со стадионами, на которых в сезоне-2022/23 домашние матчи будет проводить «Торпедо» и «Факел».

«Арена Химки» заявлена «Торпедо» в качестве резервного стадиона. «Лужники» будут недоступны до 10 сентября в связи с проведением ряда концертов и последующей подготовкой газона к футбольным матчам. Поэтому «Торпедо» сыграет первые домашние матчи в Химках.

«Факел» получил лицензию РФС I и принят в РПЛ. Клуб заверяет, что все работы на стадионе будут выполнены в срок. РПЛ и РФС держат ситуацию с «Факелом» на контроле.

Помимо «Торпедо» и «Факела» в РПЛ из ФНЛ перешел «Оренбург». «Факел», как и столичная команда, завоевал право участия в РПЛ напрямую. «Оренбург» пробился в лигу через стыковые матчи.