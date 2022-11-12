Каррера считает «Спартак» фаворитом в матче против «Локомотива»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Локомотива» в рамках 17-го тура РПЛ.

«Локомотив» в этом сезоне выглядит очень нестабильно, поэтому «Спартак» будет фаворитом. Но это дерби и, как я всегда говорю, в этих матчах на поле турнирная таблица не имеет значения», — сказал Каррера «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 12 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками, «Локомотив» идет на 14-й строчке с 13 очками.