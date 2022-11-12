Смородская — о матче со «Спартаком»: «Есть большой риск, что «Локомотив» проиграет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграют со «Спартаком».

«Матч будет очень сложный, есть большой риск, что «Локомотив» проиграет. Но почему-то мне кажется, что команда выстоит. Без сомнения, сыграет свою роль тот факт, что на «Спартак» дополнительно настраиваться не надо», — сказала Смородская «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 12 ноября. Начало — в 19.30 мск.

После 16-го тура РПЛ красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка. Железнодорожники находятся на 14-м месте (13 очков).