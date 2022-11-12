Губерниев не уверен, что у «Спартака» будет преимущество в матче с «Локомотивом»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках 17-го тура РПЛ.

«Локомотив» хорошо играет, даже несмотря на то, что его лихорадило в последнее время. Я бы не стал однозначно ставить на «Спартак» с учетом проблем, которые были у красно-белых в матче с «Сочи». Поэтому будет интересно, посмотрим. Я не уверен, что «Спартак» будет иметь преимущество. Посмотрим, это футбол. Игра будет интересная", — сказал Губерниев «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 12 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками, «Локомотив» идет на 14-й строчке с 13 очками.