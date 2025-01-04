Каррера призвал посмотреть на форму Промеса на фоне возможного возвращения в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» оценил возможное возвращение нападающего Квинси Промеса в стан красно-белых.

Ранее «СЭ» сообщил, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покидать территорию страны.

«Мы знаем о его качествах, нам нужно посмотреть на его физическое состояние и на то, поддерживают ли его в форме те матчи, которые он провел!» — сказал Каррера «СЭ».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. После зимних сборов команды в прошлом сезоне его задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Футболист на родине проходит обвиняемым по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».