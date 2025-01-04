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Сегодня, 13:40

Промес может получить разрешение на выезд из ОАЭ уже в феврале

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ» из источников в окружении нападающего «Дубай Юнайтед» Квинси Промеса, следующее слушание по его делу в суде ОАЭ должно состояться в конце января.

С высокой долей вероятности после этого заседания Промесу будет разрешено покидать территорию страны.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. После зимних сборов команды в прошлом сезоне его задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Футболист на родине проходит обвиняемым по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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