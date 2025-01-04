Между «Спартаком» и «Галатасараем» нет договоренностей по запрету на трансферы

Между «Спартаком» и «Галатасараем» нет официальных договоренностей по запрету на трансферы футболистов, сообщает Legalbet.ru.

В турецкой команде допускают, что новый спортивный директор красно-белых испанец Франсис Кахегао захочет пригласить игрока из «Галатасарая» в столичный клуб.

3 января московский клуб объявил о назначении Франсиса Кахигао. 55-летний испанский специалист уже приступил к обязанностям спортивного директора.