Каррера назвал ужасным поражение «Спартака» от «Динамо» Махачкала

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением с «СЭ» о чемпионских амбициях красно-белых после поражения от «Динамо» Махачкала (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

«Это определенно ужасное поражение. Если «Зенит» обыграет «Краснодар», с пятью очками отрыва мы еще сможем побороться. В противном случае, если «Краснодар» за шесть туров до конца чемпионата окажется впереди еще на три очка, будет намного сложнее!» — сказал Каррера «СЭ».

После 24 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Динамо» находится на девятом месте с 27 очками. Лидером чемпионата России сезона-2024/25 является «Краснодар» с 52 очками.