Быстров — о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо»: «Не было светлых пятен, сплошные темные»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых от махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

— Было ли светлое пятно в команде Станковича?

— Да не было в «Спартаке» светлых пятен. Вы о чем? Сплошные темные. Ну кого вы хотите выделить после такого матча? 1:2 от Махачкала. Дома! Так и напишите: на поле в составе хозяев были сплошные темные пятна, — сказал Быстров «СЭ».

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Красно-белых может обойти «Зенит» (47), если наберет очки в домашнем матче с «Краснодаром» 13 апреля. Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и занимает 9-ю строчку.