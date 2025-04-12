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12 апреля 2025, 11:30

Быстров: «Спартак» наиграл на поражение. Получил, что заслужил»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Вратари Илья Помазун и Александр Максименко после матча «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) (1:2)
Илья Помазун и Александр Максименко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых от махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

— По совокупности двух таймов красно-белые наиграли на это поражение. Ну, а что? Получили то, что заслужили. Провалили первый тайм. Встрепенулись в концовке встречи. Разве так матчи выигрываются? Для победы в РПЛ этого, откровенно говоря, маловато... Не то это все.

— Что случилось с москвичами в первые 20 минут? Недонастрой?

— А вы у Станковича спросите. Если тренер не может настроить команду на легкие три очка, значит, нужно работать над психологией футболистов. У меня вот такое объяснение, — сказал Быстров.

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Красно-белых может обойти «Зенит» (47), если наберет очки в домашнем матче с «Краснодаром» 13 апреля. Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и занимает 9-ю строчку.

Хесус Медина в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Махачкала) (1:2).«Отвлекаете! Корюшку ем. Если Медина сам вызвался бить пенальти, то пошел бы он...» Быстров о поражении «Спартака»
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Владимир Быстров
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Каррера назвал ужасным поражение «Спартака» от «Динамо» Махачкала
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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