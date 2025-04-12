Быстров: «Спартак» наиграл на поражение. Получил, что заслужил»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых от махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

— По совокупности двух таймов красно-белые наиграли на это поражение. Ну, а что? Получили то, что заслужили. Провалили первый тайм. Встрепенулись в концовке встречи. Разве так матчи выигрываются? Для победы в РПЛ этого, откровенно говоря, маловато... Не то это все.

— Что случилось с москвичами в первые 20 минут? Недонастрой?

— А вы у Станковича спросите. Если тренер не может настроить команду на легкие три очка, значит, нужно работать над психологией футболистов. У меня вот такое объяснение, — сказал Быстров.

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Красно-белых может обойти «Зенит» (47), если наберет очки в домашнем матче с «Краснодаром» 13 апреля. Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и занимает 9-ю строчку.