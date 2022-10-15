Каррера назвал правильным решением руководства «Спартака» продлить контракт с Селиховым

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление красно-белыми контракта с вратарем Александром Селиховым.

«Правильное решение руководства! «Спартак» поступил верно, продлив контракт с Селиховым», — сказал Каррера «СЭ».

«Спартак» объявил о продлении контракта с 28-летним Селиховым в пятницу, 14 октября. Новое соглашение с голкипером действует до конца июня 2025 года с опцией продления еще на один год.

Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 15 голов в 11 матчах за команду, отыграв 3 встречи на ноль.