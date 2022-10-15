Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:20

Каррера назвал правильным решением руководства «Спартака» продлить контракт с Селиховым

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление красно-белыми контракта с вратарем Александром Селиховым.

«Правильное решение руководства! «Спартак» поступил верно, продлив контракт с Селиховым», — сказал Каррера «СЭ».

«Спартак» объявил о продлении контракта с 28-летним Селиховым в пятницу, 14 октября. Новое соглашение с голкипером действует до конца июня 2025 года с опцией продления еще на один год.

Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 15 голов в 11 матчах за команду, отыграв 3 встречи на ноль.

Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Луганская школа воспитала Семака, Юрана, Онопко и других звезд. Что с ней сейчас?
Иностранные лыжники не хотят соревноваться с россиянами. Но разве бойкот — это выход?
Стремоусов заявил о начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области
Эксперт допустил «сбой во всей системе» ВСУ из-за нарушения работы Starlink
В Приморском крае районного военкома обнаружили мертвым
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ
«Краснодар» — «Ахмат»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча РПЛ
«Торпедо» — «Локомотив»: Карпукас открыл счет после паса Игнатьева пяткой
«Торпедо» — «Локомотив»: гол Изидора отменили из-за офсайда
В «Атлетико» отказались комментировать информацию об интересе к Карраскалю
Вратарь «Торпедо» Ботнарь уверен, что его команда обыграет «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Торпедо» Ботнарь рассказал, когда сможет вернуться на поле после травмы

В «Атлетико» отказались комментировать информацию об интересе к Карраскалю
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости