Вратарь «Торпедо» Ботнарь рассказал, когда сможет вернуться на поле после травмы

Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь рассказал о ходе восстановления от травмы.

«Настроение отличное! Видели, как я уже бегаю. Когда буду бегать на поле? В конце ноября!» — сказал Ботнарь.

21-летний Ботнарь травмировал крестообразные связки в матче 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1). В конце августа голкипер перенес операцию в Италии.

В сезоне-2022/23 Ботнарь пропустил 7 голов в 4 матчах, отыграв 1 встречу на ноль.