В «Атлетико» отказались комментировать информацию об интересе к Карраскалю

Директор по связям с общественностью «Атлетико» Хуан Хосе Анаут отреагировал на информацию о том, что клуб проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.

«Мы не собираемся комментировать информацию о трансферах — в том числе слухи из прессы», — приводит слова Анаута «Чемпионат».

СМИ сообщали, что Диего Симеоне интересовался Карраскалем еще в период его выступления в «Ривер Плейт». Отмечалось, что футболист заинтересован в выступлении в иностранном клубе, однако «Атлетико» еще не сделало предложение о трансфере.

ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт» в феврале 2022 года и выкупил его у аргентинского клуба по окончании сезона-2021/22. В нынешнем сезоне у футболиста 5 голов и 3 результативных передачи в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 9 миллионов евро.