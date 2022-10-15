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Сегодня, 14:25

В «Атлетико» отказались комментировать информацию об интересе к Карраскалю

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Директор по связям с общественностью «Атлетико» Хуан Хосе Анаут отреагировал на информацию о том, что клуб проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.

«Мы не собираемся комментировать информацию о трансферах — в том числе слухи из прессы», — приводит слова Анаута «Чемпионат».

СМИ сообщали, что Диего Симеоне интересовался Карраскалем еще в период его выступления в «Ривер Плейт». Отмечалось, что футболист заинтересован в выступлении в иностранном клубе, однако «Атлетико» еще не сделало предложение о трансфере.

ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт» в феврале 2022 года и выкупил его у аргентинского клуба по окончании сезона-2021/22. В нынешнем сезоне у футболиста 5 голов и 3 результативных передачи в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 9 миллионов евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4855257-v-atletiko-otreagirovali-na-informaciyu-ob-interese-k-poluzaschitniku-cska-karraskalyu.html
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ФК Атлетико
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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