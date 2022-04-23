«Сочи» — «Ахмат»: Терехов снова вывел хозяев вперед

Защитник «Сочи» Сергей Терехов отличился в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он вывел хозяев вперед в конце второго тайма — 3:2.

Терехов оказался в центре штрафной соперника и после рикошета получил мяч. Он использовал свой шанс, пробив точно в угол.