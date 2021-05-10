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Карпин: «Всю весеннюю часть мы играли не в оптимальном составе»

16:23
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» оценил форму полузащитника ростовчан Павла Мамаева.

«Хорошо, что он восстановился. Все хорошие игроки важны для команды. Мамаев. Тот же Норманн. Всю весеннюю часть сезона мы играли не в оптимальном составе. Но играли же», — сказал Карпин в интервью «Матч Премьер».

Урал — Ростов

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