Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев оценил настрой команды на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

«Хотелось бы, чтобы с хорошими эмоциями закончили матч. С положительными эмоциями закончили домашнюю серию.

Рыков получил повреждение. И небольшая травма у Дениса Кулакова. Поэтому оставили его в резерве.

Адамов провел хороший прошлый матч. Будем надеяться, что он сможет снова заменить Кулакова», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».