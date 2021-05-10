Матвеев — о матче с «Ростовом»: «Хотелось бы, чтобы с хорошими эмоциями закончили встречу»
16:20
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев оценил настрой команды на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».
«Хотелось бы, чтобы с хорошими эмоциями закончили матч. С положительными эмоциями закончили домашнюю серию.
Рыков получил повреждение. И небольшая травма у Дениса Кулакова. Поэтому оставили его в резерве.
Адамов провел хороший прошлый матч. Будем надеяться, что он сможет снова заменить Кулакова», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
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