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Матвеев — о матче с «Ростовом»: «Хотелось бы, чтобы с хорошими эмоциями закончили встречу»

16:20
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев оценил настрой команды на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

«Хотелось бы, чтобы с хорошими эмоциями закончили матч. С положительными эмоциями закончили домашнюю серию.

Рыков получил повреждение. И небольшая травма у Дениса Кулакова. Поэтому оставили его в резерве.

Адамов провел хороший прошлый матч. Будем надеяться, что он сможет снова заменить Кулакова», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Урал - Ростов

 

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