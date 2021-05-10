Крал оценил возможность ухода из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил возможность ухода из московского клуба.

«Я знаю, к чему вы клоните. Но я пока все мои мысли связаны со «Спартаком». Потом надеюсь удачно выступить на чемпионате Европы.

Только после этого можно о чем-то разговаривать. У меня есть агент, который занимается этими вопросами. Мне же нужно думать об игре на футбольном поле», — приводит слова Крала Sport.cz.

22-летний чех перешел в «Спартак» из «Славии» в 2019 году. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.