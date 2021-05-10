Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Крал оценил возможность ухода из «Спартака»

16:36
Алекс Крал. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил возможность ухода из московского клуба.

«Я знаю, к чему вы клоните. Но я пока все мои мысли связаны со «Спартаком». Потом надеюсь удачно выступить на чемпионате Европы.

Только после этого можно о чем-то разговаривать. У меня есть агент, который занимается этими вопросами. Мне же нужно думать об игре на футбольном поле», — приводит слова Крала Sport.cz.

22-летний чех перешел в «Спартак» из «Славии» в 2019 году. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В 7 лет начал работать, в 14 бил взрослых мужчин, в 17 стал отцом. Кое-что из жизни Сауля Альвареса
Сколько раз хакеры атаковали сайт Бессмертного полка 9 мая
В Совфеде ответили на требование Чехии о компенсации за взрыв во Врбетице
Дана Борисова разоблачила мошенников в Пулково

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд