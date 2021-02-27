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«Локомотив» — ЦСКА: Влашич с пенальти пробил мимо

20:36
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не смог реализовать пенальти в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он пробил выше ворот.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил пенальти после подсказки ВАР. Он посчитал, что игрок «Локомотива» сыграл рукой в своей штарфной.

Локомотив — ЦСКА

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