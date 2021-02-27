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«Сочи» — «Арсенал»: сочинцы забили четвертый мяч

20:29
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«Сочи» ведет со счетом 4:0 в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала».

Четвертый мяч в этой игре забил Артур Юсупов. Он отличился на 67-й минуте.

Сочи — Арсенал Т

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